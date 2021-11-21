Yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza kamyon böyle çarptı | Video

Bağcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına kamyon çarptı. Anne kamyonun altından kendi imkanlarıyla çıkarken, 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şoför adliyeye sevk edildi. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Bağcılar Kazımkarabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ş. idaresindeki kamyon yolun karşısına geçmeye çalışan Anne Feyza Gül ve 5 yaşındaki kızı Melike Gül, Hoca Ahmet Yesevi 'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen anne ve kızı kamyonun altından sürünerek çıktı. Ancak 5 yaşındaki M.G. isimli çocuk kamyonun ön sağ lastiğinin altında kaldı. İhbar üzerine ola yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O. Ş. isimli şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şoför bugün adli makamlara sevk edildi. Kaza anı caddede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.