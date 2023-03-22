Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 22.03.2023 | 08:50 Bartın Zonguldak karayolunun Çatmaca mevkiinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Bartın-Zonguldak karayolunun Çatmaca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 73 yaşındaki Münevver Kale yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken A.O. yönetimindeki 34 EBC 838 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulup yere düştü. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ A.O. İSE GÖZALTINA ALINDI.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin çarpma anı ve kadının çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulduğu görüldü.