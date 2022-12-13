Video Yaşam Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil böyle çarptı | Video
Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil böyle çarptı | Video

Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil böyle çarptı | Video

13.12.2022 | 17:51

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OTOMATİK OYNAT

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Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobil çarpan öğrenci ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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