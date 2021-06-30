Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video
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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı. Hafif şekilde yaralanan küçük kız hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Atatürk Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza, seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız yere yığılırkençevredekiler ve yakınları da yardıma koştu. Hafif şekilde yaralanan kız çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.