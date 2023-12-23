Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa ticari taksi çarptı: 1 yaralı | Video
Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa ticari taksi çarptı. Ticari taksinin çarptığı şahıs yaralandı.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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