Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyon çarptı | Video
Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, bölgede sıklıkla benzer kazaların yaşandığına dikkat çekerek üst geçit taleplerini yinelerken çevredeki vatandaşlar da muhtara destek verdi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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