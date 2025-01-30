Video Yaşam Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyon çarptı | Video
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyon çarptı | Video

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyon çarptı | Video

30.01.2025 | 13:29

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı yaşlı adam yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 11.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Yakınca-Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 34 EVD 772 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 70'li yaşlardaki Hamit Karabulut'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaşlı adam yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Hamit Karabulut Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, bölgede sıklıkla benzer kazaların yaşandığına dikkat çekerek üst geçit taleplerini yinelerken çevredeki vatandaşlar da muhtara destek verdi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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