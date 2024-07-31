Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı | Video
Tekirdağ Çorlu’da bir aracın yoldan geçen yayalara çarpması sonucu 2’si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza sonrası yaya S.U. ve 2 çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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