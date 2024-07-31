Video Yaşam Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı | Video
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı | Video

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı | Video

31.07.2024 | 09:39

Tekirdağ Çorlu’da bir aracın yoldan geçen yayalara çarpması sonucu 2’si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi ile Manolya Sokak yol ayrımında meydana geldi. Kömürcü Caddesi'nden Manolya Sokağı'na dönüş yapan Ö.S. idaresindeki 06 FZ 5871 plakalı hafif ticari araç, yoldan geçen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı.

Kaza sonrası yaya S.U. ve 2 çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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