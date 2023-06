Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya iki otomobil birden çarptı! O anlar kamerada | Video 01.06.2023 | 15:47 Konya'da trafikte yayaların karıştığı trafik kazalarının önlenmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Konya Emniyet Müdürlüğü, yayaların karıştığı ölümlü ve yaralanmalı kazalardan görüntüler paylaşarak kural ihlallerine dikkat çekerken, trafik polisleri yaya geçitlerinde vatandaşları ve trafikteki sürücüleri bilgilendirmek için broşür dağıtıp, uyarılarda bulunuyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Konya Emniyet Müdürlüğü son dönemde yayaların yaptığı kural ihlalleri ve buna bağlı olarak oluşan can kayıplarının önüne geçmek için dikkatleri bu konu üzerine çekti. Trafik kazalarını ve can kayıplarını sıfıra indirmek için seferber olan trafik ekipleri, uyarı ve denetimlerini sürdürürken, birçok projeyle trafik kurallarına tam anlamıyla uyulması için farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Trafik polisleri yaya geçitlerinde uygulamalar yaparak kırmızı ışıkta geçen yayaları uyarırken, yayaların uyması gereken kurallarla ilgili broşür dağıtıyor. Aynı zamanda trafikteki araç sürücülerini de uyaran trafik polisleri, yayaların önceliği hakkında bilgi verdi. Çalışmalar neticesinde trafik kazalarında meydana gelen ölüm oranlarında ciddi oranda bir düşüş söz konusu olurken, özellikle son dönemde örnekleri görülen yayaların dalgınlıkla ve trafik kurallarını ihlal ederek yola çıkmasıyla gerçekleşen trafik kazaları dikkati çekiyor.Kurallara uymadan yola çıkan yayaların önemli bir kısmını da çocuklar oluşturuyor. Burada ebeveynlere de görev düşüyor. Ebeveynlerin araç trafiği olan yerlerde çocuklarının ellerinden tutarak ve kurallara uyarak karşıdan karşıya geçmesi ve "Eğitim ailede başlar" anlayışıyla çocuklarına trafik kurallarını aşılaması hayati önem taşıyor. Türkiye'de trafik kuralları ile ilgili yanlış anlaşılan konuların başında ise yayaların öncelikli olduğu ve yaya geçerken her zaman araçların durması gerektiği geliyor. Öncelikle yayaların karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanması, yaya geçidinin olduğu bir yerde veya kavşakta, aynı zamanda ışık varsa, yayanın da ışığa uyması gerekiyor. Kavşakta yaya geçidi var ama yaya için kırmızı ışık yanmışsa yayanın geçme üstünlüğü bulunmuyor. Trafik polisleri, her trafik kuralının bir hayat kadar değerli olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor.Kameralara yansıyan yaya kazaları ihlalleri gözler önüne seriyorKonya Emniyet Müdürlüğü farklı zamanlarda yayaların kural ihlallerinden kaynaklı meydana gelen kazalarla ilgili KGYS kameralarından görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Beyşehir Çevre Yolu'nda yaya bir vatandaş soluna ve sağına bakmadan, 100 metre ilerideki yaya geçidini ve yaya üstgeçidini kullanmadan yoldan karşıdan karşıya geçmek isterken araç çarpıyor. Kazada yaya vatandaş hayatını kaybediyor. Başka bir kazada ise yayalar için kırmızı ışık yanarken geçmeye çalışan vatandaşa kamyonet çarparak sürüklüyor. Dikkatsiz bir şekilde yakınlarının yanından karşıya geçmek için yola koşan çocuk ise motosikletin çarpmasından kurtulamıyor. Yayalar için kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşa otomobilin çarpması, dikkatsiz bir şekilde yola çıkan yaya çocuğa otomobilin ve başka bir çocuğa motosikletin çarpması da görüntülerde yer alıyor.Yaya geçidinden yeşil ışıkta geçilmesi gerektiğini ifade eden bir vatandaş, "Mümkün olduğunca dikkat ediyoruz. Konya'da geçici bir süre bulunuyoruz. Her yerde mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyoruz. Burada da dönüşlerde yaya serbestisi var, ikaz ışıkları var. Araçlar da yol veriyor. Gayet güzel. Çocuklu aileler için bu konu daha da önemli. Biz yine de hızlı geçebiliyoruz ama bebek arabasıyla falan daha zor. Netice de çocuk senin yanında geçmiyor. Okula giderken, yürürken bu yaya kurallarına uyulması can güvenliği için çok önemli" dedi.Yaya olarak kırmızıda geçilmemesi gerektiğini belirten Yusuf Taban da, "Yeşilde geçerken bile dikkat etmemiz gerekiyor. Sen dikkat etsen bile diğer taraf dikkat etmiyor. Çocukların kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.Elinden geldiği kadar kırmızıda geçmemeye çalıştığını söyleyen Abdi Önay, "Çocuklarımı da özellikle uyarıyorum. Oğlumu kırmızı ışıkta kesinlikle geçmemesi için uyarıyorum" ifadelerini kullandı.