Video Yaşam Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video

24.09.2022 | 11:55

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OTOMATİK OYNAT

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Düzce’de durakta bekleyen otobüse yetişmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile ayakları yerden kesilen yaya asfalt zemine düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarında akşam saatlerinde meydana geldi. Durakta bekleyen halk otobüsüne yetişmeye çalışan Ali M., bir süre koştuktan sonra karşıya geçmeye çalıştı. Yolun ortasında karşıya geçmeyi beklerken Akçakoca istikametine gitmekte olan B. A. idaresindeki otomobil yan tarafı ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Ali M. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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