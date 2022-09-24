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OTOMATİK OYNAT
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video 24.09.2022 | 11:55
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Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video 24.09.2022 | 10:45
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Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video 24.09.2022 | 10:45
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Diyarbakır merkezli 6 ilde “Veri Avı Operasyonu” | Video 24.09.2022 | 10:36
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İstanbul'da 80 bin adet sahte parfüm ele geçirildi | Video 24.09.2022 | 10:14
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İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu | Video 24.09.2022 | 09:34
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Şanlıurfa’da dronlu huzur uygulaması: 25 gözaltı | Video 24.09.2022 | 09:12
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İlçe başkanının öldüğü kavgada: 1 tutuklu | Video 23.09.2022 | 17:02
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Bavul bavul zehirle yakalandılar… | Video 23.09.2022 | 17:02
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İzmir’de yatak fabrikasındaki yangın kontrol altında | Video 23.09.2022 | 15:16
Düzce’de durakta bekleyen otobüse yetişmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile ayakları yerden kesilen yaya asfalt zemine düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.