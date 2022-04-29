Video Yaşam Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı | Video
Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı | Video

Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı | Video

29.04.2022 | 15:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yaya geçidinde otomobil çarpmıştı. 16 yaşındaki Sahra’dan acı haber | Video 02:01
Yaya geçidinde otomobil çarpmıştı. 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber | Video 29.04.2022 | 15:29
Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı | Video 00:26
Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı | Video 29.04.2022 | 15:29
Fabrika patlamasında yaralananlar korku dolu anları anlattı: Hiçbir şey hatırlamıyorum, sadece ses duydum | Video 00:59
Fabrika patlamasında yaralananlar korku dolu anları anlattı: "Hiçbir şey hatırlamıyorum, sadece ses duydum" | Video 29.04.2022 | 15:18
Bağcılar’da çatı katında korkutan yangın | Video 02:06
Bağcılar'da çatı katında korkutan yangın | Video 29.04.2022 | 15:05
Ardahan’da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 00:45
Ardahan'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 29.04.2022 | 14:42
110 bin trafik ekibi sahada! SABAH, helikopterli denetime katıldı | Video 01:45
110 bin trafik ekibi sahada! SABAH, helikopterli denetime katıldı | Video 29.04.2022 | 14:19
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:50
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 29.04.2022 | 14:14
Bataryası şişen telefon patladı! O anlar kamerada | Video 01:58
Bataryası şişen telefon patladı! O anlar kamerada | Video 29.04.2022 | 13:12
Tuzla’da fabrikada şiddetli patlama! Fabrika alevlere teslim oldu | Video 01:44
Tuzla’da fabrikada şiddetli patlama! Fabrika alevlere teslim oldu | Video 29.04.2022 | 14:03
Bataryası şişen telefon böyle patladı | Video 01:58
Bataryası şişen telefon böyle patladı | Video 29.04.2022 | 13:21
Liseli kızların saç saça baş başa kavgasını çekirdek yiyerek izlediler | Video 01:42
Liseli kızların saç saça baş başa kavgasını çekirdek yiyerek izlediler | Video 29.04.2022 | 13:21
İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı | Video 05:14
İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı | Video 29.04.2022 | 12:56
150 bin liralık takı çalıp, güvenlik kameralarını kırmaya çalıştılar | Video 00:59
150 bin liralık takı çalıp, güvenlik kameralarını kırmaya çalıştılar | Video 29.04.2022 | 12:55
Market arabasında duran çantayı böyle çaldı | Video 00:57
Market arabasında duran çantayı böyle çaldı | Video 29.04.2022 | 13:01
Burdur’da liseli gençler saç saça baş başa kavga etti! Arkadaşları ise o anları çekirdek yiyerek izledi! | Video 01:42
Burdur'da liseli gençler saç saça baş başa kavga etti! Arkadaşları ise o anları çekirdek yiyerek izledi! | Video 29.04.2022 | 12:52
İkitelli’de feci kaza! İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı | Video 01:02
İkitelli'de feci kaza! İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı | Video 29.04.2022 | 12:57
Bursa’daki uçak kazasında ölmüştü! O pilotun kız arkadaşına uçakta evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı | Video 01:45
Bursa'daki uçak kazasında ölmüştü! O pilotun kız arkadaşına uçakta evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı | Video 29.04.2022 | 12:28
Minik Kerzi Nur’un doğum günü videosu yürek sızlattı | Video 02:00
Minik Kerzi Nur’un doğum günü videosu yürek sızlattı | Video 29.04.2022 | 12:29
PKK üyesi İBB çalışanı adliyeye sevk edildi | Video 00:37
PKK üyesi İBB çalışanı adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2022 | 12:24
Mersin’de terör operasyonu: 10 gözaltı! | Video 00:52
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı! | Video 29.04.2022 | 11:29

İzmir'in Konak ilçesinde trafikte ilerleyen bir sürücü, yerde bir Türk bayrağını görünce durdu. Sürücünün bayrağı yerden alıp katladığı anlar, radar aracının kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay bugün sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Göztepe'den Konak istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yolda yere düşmüş bir Türk bayrağını görünce aniden aracını durdurdu. Dörtlüleri yanık bir şekilde yol ortasında duran aracın sürücüsü, araçtan inip Türk bayrağını yerden aldı ve katlayarak aracının bagajına koydu. Tekrar otomobiline binen sürücü, yoluna devam ederken o anlar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait bir radar aracının kamerası tarafından kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA