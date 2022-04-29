Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bataryası şişen telefon böyle patladı | Video 29.04.2022 | 13:21
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150 bin liralık takı çalıp, güvenlik kameralarını kırmaya çalıştılar | Video 29.04.2022 | 12:55
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Market arabasında duran çantayı böyle çaldı | Video 29.04.2022 | 13:01
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İzmir'in Konak ilçesinde trafikte ilerleyen bir sürücü, yerde bir Türk bayrağını görünce durdu. Sürücünün bayrağı yerden alıp katladığı anlar, radar aracının kamerası tarafından görüntülendi.