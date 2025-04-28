Yolun ortasında otomobili görenler şaştı kaldı | Video 28.04.2025 | 12:58 Bursa’da yolun ortasında otomobili görenler, gözlerine inanamadı. Olayın sebebini ise sahibi aracın başına gelinceye kadar kimse anlamadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da Pazar günü kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bir otomobilin yolun ortasına olduğunu görenler, durumu anlamaya çalıştı. Arabanın neden işlek caddenin ortasında durduğunu sahibi aracın başına gelene kadar kimse anlayamadı.

Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte sabah namazı için Ulucami'ye gelen vatandaş, aracını son sıraya park etti. 4 şeritli yol, park edenler sebebiyle tek şeride düştü. Namazın kılınmasının ardından bir bir araçlar bulunduğu yerden giderken, o kişinin otomobili ise yolun ortasında kaldı. Camiye girmeden önce çektiği video her şeyi gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden de yaptığı paylaşımla konuya açıklık getiren kişi, şu cümleleri kurdu;

"Pazar günleri birçok şehirden Ulucami'ye ziyaretçi akını oluyor. Doluluk oranından dolayı belirli bir süre 4 şeritli yolun 3 şeridine park edilmesine müsaade ediliyor. Bunu Bursa'da yaşayıp hafta sonu sabah namazında Ulucami'ye gidenler biliyor. Herkes namazını kılıp hızlıca aracını almaya gitmiş. Ben ise onlardan birkaç dakika geç çıktım ve çıktığımda arabamı tek başına ortada dururken görünce şaşırdım. Sonradan öğrendim ki araçların ortada kalması sık yaşanan bir durummuş. Ulucamiye gidip oradan ayrılmak kolay olmuyor. Ama gidenlere tavsiyem, namaz kılar kılmaz koşup araçlarını çekmeleri yoksa benim yaşadığım durumu yaşayıp ceza ödemek zorunda kalırlar. Her şeye rağmen çok huzurlu ve güzel bir cami programıydı. En kısa zamanda tekrar yapacağım. Ama bu defa aracımı ilk şeride bırakacağım."