Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyonun altında kaldı | Video
Tunceli’de yolun ortasında yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş araçtan inerek serçeyi kurtarmak isterken bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasını yansıdı.
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