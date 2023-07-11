Yolunu kesen eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı | Video
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hafif ticari aracıyla otomobilinin önünü kesen Mustafa Teksöğüt'ü (51) tabancayla öldüren Esra Abid (37) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'EVİNE GÖTÜRÜP, CİNSEL SALDIRIDA BULUNUYORDU'
Esra Abid, polisteki ifadesinde eşinden 5 yıl önce boşandığını belirtip, 10 yaşında kızım var. Mustafa Teksöğüt ile 2 yıl önce tanıştım. Tanıştığımızda evli olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Mustafa bana eşiyle geçinemediğini ve ayrıldıktan sonra benimle evleneceğini söyledi. Sürekli birlikte oluyorduk. Daha sonra davranışları değişti ve eşinden ayrılmadı. Ben de bunun üzerine yaptığım araştırmada resmi nikahlı eşinden 4 ve başka bir kadından da 3 çocuğu olduğunu öğrendim. Bunun üzerine kendisinden ayrılmak istediğimi söyledim. Ayrılmak istediğimi söyledikten sonra 3-4 kez beni darp etti. Öldürmekle tehdit ettiği için şikayette bulunamamıştım. Ancak dayanamayıp, emniyete giderek şikayetçi oldum. 2,5 ay önceki şikayetim üzerine Mustafa'ya uzaklaştırma kararı verildi. Ancak tehditleri durmuyordu. Yüzüme kezzap atmakla tehdit ediyordu. Birçok kez beni çalıştığım yerden otomobiliyle alıp, evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu. Yine böyle eve götürdüğü bir gün Mustafa'nın tabancasını almıştım. Olayda kullandığım tabanca da ona aittir. Kızımı, annemi ve tüm ailemi öldürmekle tehdit ediyordu dedi.
Olay günü niyetinin öldürmek değil korkutmak olduğunu da söyleyen Esra Abid polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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