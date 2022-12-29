Video Yaşam Yorgan altından uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı | Video
Yorgan altından uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı | Video

Yorgan altından uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı | Video

29.12.2022 | 11:00

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Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik bir eve operasyon düzenleyen jandarma. yorgan altına saklanmış 100 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde etkin bir çalışma yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, elde ettiği bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak takibe alınan şahıslar 4 gün boyunca jandarma istihbarat şubesi ekiplerince anbean takip edildi. Yeterli delil ve bulgulara ulaşılmasının ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri Hashas Mahallesinde bir ikamete baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyona hassas burunlu narkotik detektörü Kaput isimli köpekte katıldı. Operasyonda Mahmut A. (29) ve Feride D. (34) isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda yere serili yorganın altında 100 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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