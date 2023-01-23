Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı | Video
Yozgat merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheliden 39’u yakalandı.
Özel harekat polisi ile helikopter destekli 50 ekip ve 250 personelin katıldığı operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
Şüpheli şahısların ikamet, işyeri, araç ve üstlerinde yapılan aramalarda 150,47 gram metamfetamin, 170,24 gram esrar, 237 adet sentetik ecza, 141 adet extacy, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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