Yozgat protokolü 7.6 şiddetinde deprem yaşadı | Video

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Yozgat’ta deprem simülasyonu tırını ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer ve daire müdürleri, Rihter ölçeğine göre 7.6 şiddetindeki depremi yaşadı.
Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, AFAD ekibine eğitimlerden dolayı teşekkür ederek, "Bu yıl AFAD tatbikat yılı. Biz de tatbikatlarımıza başladık ve devam edecek. AFAD Başkanlığımız da tırımızı gönderdi. Burada farkındalık oluşturmak için tırımız 1 hafta boyunca meydanda insanımıza deprem anını yaşatıp, deprem anında korunma yollarından çökmeyi kapanmayı tek tek anlatacağız. Biz afetlere hazır olmak zorundayız. Çünkü bizim bölgemiz ülkemiz afetlerin yaşandığı bir bölge. Ama şükürler olsun devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, STK'lar ile hazır." dedi.