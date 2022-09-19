Video Yaşam Yozgat protokolü 7.6 şiddetinde deprem yaşadı | Video
Yozgat protokolü 7.6 şiddetinde deprem yaşadı | Video

Yozgat protokolü 7.6 şiddetinde deprem yaşadı | Video

19.09.2022 | 16:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yozgat protokolü 7.6 şiddetinde deprem yaşadı | Video 02:30
Yozgat protokolü 7.6 şiddetinde deprem yaşadı | Video 19.09.2022 | 16:18
Kocaeli’de dev uyuşturucu operasyonu | Video 03:29
Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu | Video 19.09.2022 | 16:04
Konya’da iki grup arasında alacak verecek kavgası | Video 02:17
Konya'da iki grup arasında alacak verecek kavgası | Video 19.09.2022 | 15:41
Ümraniye’de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı! Kaza anı kamerada | Video 02:33
Ümraniye’de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı! Kaza anı kamerada | Video 19.09.2022 | 15:15
Ümraniye’de küçük çocuğa otomobil çarptı | Video 00:51
Ümraniye’de küçük çocuğa otomobil çarptı | Video 19.09.2022 | 14:55
Şanlıurfa’da yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 00:51
Şanlıurfa'da yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 19.09.2022 | 14:50
Tokat’ta kavak ağacı cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 01:06
Tokat'ta kavak ağacı cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 19.09.2022 | 14:50
Çelik fabrikasının hurdalık bölümü alevlere teslim oldu | Video 00:42
Çelik fabrikasının hurdalık bölümü alevlere teslim oldu | Video 19.09.2022 | 14:50
Tekirdağ’da şoke eden görüntü! Aranan zanlı camdan sarkarken böyle yakalandı | Video 00:29
Tekirdağ'da şoke eden görüntü! Aranan zanlı camdan sarkarken böyle yakalandı | Video 19.09.2022 | 14:46
Tekirdağ’da şoke eden görüntüler! Aranan zanlı camdan sarkarken böyle yakalandı | Video 00:29
Tekirdağ'da şoke eden görüntüler! Aranan zanlı camdan sarkarken böyle yakalandı | Video 19.09.2022 | 14:40
Şırnak’ta bulduğu cisim elinde patlayan çoban yaralandı | Video 01:11
Şırnak’ta bulduğu cisim elinde patlayan çoban yaralandı | Video 19.09.2022 | 14:17
Önce eski kocasının iş yerini yaktı, sonra oturup izledi | Video 02:01
Önce eski kocasının iş yerini yaktı, sonra oturup izledi | Video 19.09.2022 | 13:19
Kadın hırsız, gazetecilere terlik attı | Video 01:05
Kadın hırsız, gazetecilere terlik attı | Video 19.09.2022 | 13:19
SON DAKİKA! Fatih’te polisi vuran saldırganlar böyle kaçtı | Video 00:32
SON DAKİKA! Fatih'te polisi vuran saldırganlar böyle kaçtı | Video 19.09.2022 | 12:59
25 metrekare odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibinden şaka gibi açıklama 3-4 kişi kalabilirler | Video 06:41
25 metrekare odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibinden şaka gibi açıklama "3-4 kişi kalabilirler" | Video 19.09.2022 | 12:43
SON DAKİKA! Fatih’te polislere silahlı saldırı | Video 00:35
SON DAKİKA! Fatih'te polislere silahlı saldırı | Video 19.09.2022 | 12:59
Aç kalan ayılar mezbahaneyi mesken tuttu | Video 04:40
Aç kalan ayılar mezbahaneyi mesken tuttu | Video 19.09.2022 | 12:42
Motosikletlilerin el ele tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:57
Motosikletlilerin el ele tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 19.09.2022 | 12:34
Hasta yakını gibi gittiği hastanenin bahçesinden 2 motosiklet çaldı | Video 02:17
Hasta yakını gibi gittiği hastanenin bahçesinden 2 motosiklet çaldı | Video 19.09.2022 | 11:38
Kütahya’da 7 bin 880 adet makaron ele geçirildi | Video 02:38
Kütahya’da 7 bin 880 adet makaron ele geçirildi | Video 19.09.2022 | 11:19

Yozgat’ta deprem simülasyonu tırını ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer ve daire müdürleri, Rihter ölçeğine göre 7.6 şiddetindeki depremi yaşadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Yozgat'a gönderilen deprem simülasyon tırında, deprem farkındalığı oluşturmak için vatandaşlara eğitim verilmeye başlandı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen deprem simülasyon tırını ziyaret eden il protokolü, burada AFAD ekiplerinden eğitimler hakkında bilgi aldı. Yozgat il protokolü simülasyon tırında, Rihter ölçeğine göre 7.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Vali Polat ve beraberindekiler 45 saniye süren depremde masaların yanına çömelerek sarsıntının geçmesini bekledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, AFAD ekibine eğitimlerden dolayı teşekkür ederek, "Bu yıl AFAD tatbikat yılı. Biz de tatbikatlarımıza başladık ve devam edecek. AFAD Başkanlığımız da tırımızı gönderdi. Burada farkındalık oluşturmak için tırımız 1 hafta boyunca meydanda insanımıza deprem anını yaşatıp, deprem anında korunma yollarından çökmeyi kapanmayı tek tek anlatacağız. Biz afetlere hazır olmak zorundayız. Çünkü bizim bölgemiz ülkemiz afetlerin yaşandığı bir bölge. Ama şükürler olsun devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, STK'lar ile hazır." dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA