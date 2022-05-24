Yozgat’ta DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı | Video

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Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler, adliyeye sevk edildi.