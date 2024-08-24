Video Yaşam Yozgat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı...
Yozgat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı...

Yozgat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı...

24.08.2024 | 07:59

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Sorgun Aydınlık Evler Mahallesi, Ankara Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. N AK 1905 yabancı plakalı otomobil, sürücüsü hızını alamayınca kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobilin çarptığı pompayı devirdiği kazada istasyonda kısa süreli bir panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde hızını alamayıp akaryakıt istasyonuna dalan otomobilden, benzin almak için dışarıda bekleyen bir vatandaşın son anda fark edip kurtulduğu görüldü.


Kaza sonrası akaryakıt istasyonunda ve otomobilde maddi hasar oluştu.

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