Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı | Video

Yozgat’ta tekstil işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza E-88 Kara Yolu şehir merkezi terminal kavşağında meydana geldi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil firması işçilerini taşıyan S.Ş. (42) yönetimindeki otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin kaldırdı.