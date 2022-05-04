Video Yaşam Yozgat’ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı | Video
Yozgat’ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı | Video

Yozgat’ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı | Video

04.05.2022 | 01:25

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Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

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