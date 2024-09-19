Yozgat'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi, araç sürücüleri zor anlar yaşadı | Video
Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle dört yol mevkiinde yollar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
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