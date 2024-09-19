Video Yaşam Yozgat'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi, araç sürücüleri zor anlar yaşadı | Video
Yozgat'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi, araç sürücüleri zor anlar yaşadı | Video

Yozgat'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi, araç sürücüleri zor anlar yaşadı | Video

19.09.2024 | 14:21

Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle dört yol mevkiinde yollar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

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Yozgat'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası bazı cadde ve yollarda su birikintileri meydana geldi. Sular altında kalan Dörtyol mevkiinde araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların sulara gömüldüğü görüldü. Kentte esnaflar ise iş yerlerinin su basmaması için mücadele etti. Yozgat Belediyesi ekipleri de cadde ve yollarda bulunan rögarlarda çalışma yaparak suyun akışını sağlamaya çalıştı. Yozgat esnaflarından Sedat Güneş, her yağış sonrası cadde ve yollarda su birikintilerinin yaşandığını söyledi.
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