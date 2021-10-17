Yük vagonu şahlandı, üst geçide saplandı

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Zonguldak’ın Çatalağzı Beldesinde yük vagonu arkadan gelen bir vagonun çarpması sonucunda raydan çıkıp adeta şahlandı. Vagon, üst geçide saplanarak durabilirken şans eseri üst geçitte kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre ilginç kaza, öğlen saatlerinde Çatalağzı Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre TCDD'ye ait bir yük vagonu manevra yapılacağı sırada başka bir vagonun arkadan çarpması sonucunda raydan çıkarak şahlandı. Vagonun uç kısmı, Çatalağzı Belediyesi tarafından isminin verildiği Okan Surat Üst Geçidi'ne saplanarak durabildi. Olayda maddi hasar meydana gelirken üst geçidi herhangi bir kişinin kullanmaması faciayı önledi. Üst geçidin sol tarafında bulunan mahallenin sakinlerince genellikle belde merkezine geçişlerde kullanılan üst geçidin olay sırasında boş olduğu öğrenildi.
Ekipler, yaşanan kaza sonrası üst geçidi bant çekerek ulaşıma kapattı. Kazayı gören sürücüler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kazaya bakmak için olay yerine gelen Fatih Bayrak isimli sürücü "İlk defa böyle bir kaza görüyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama şaşırdım" diye konuştu. Vagonun iş makinesi ile saplandığı yerden kurtarılarak çıkartılması için çalışma başlatıldı.