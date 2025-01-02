Yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu | Video
Antalya’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisini edinen polis alarma geçti. Yapılan operasyonda durdurulan tırda 235 bin 424 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Tır içerisinde yapılan aramada, 235 bin 424 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Söz konusu miktarın Antalya'da bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.
Adli makamlara sevk edilen şüpheli E.M. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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