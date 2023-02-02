Video Yaşam Yüksek kesimlere yağan karın keyfini böyle çıkardılar | Video
Yüksek kesimlere yağan karın keyfini böyle çıkardılar | Video

Yüksek kesimlere yağan karın keyfini böyle çıkardılar | Video

02.02.2023 | 17:49

Kastamonu’nun Cide ilçesinde şiddetini arttıran kar yağışı sonrası bazı aileler, çocuklarıyla birlikte kardan adam yaparak kartopu oynadı.

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