Video Yaşam Yüksekova kar altında! Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu | Video
Yüksekova kar altında! Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu | Video

Yüksekova kar altında! Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu | Video

02.02.2023 | 10:48

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise 1 metreyi buldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yüksekova ilçesinde günlerdir yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar resmen kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise bir metreyi buldu. İlçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Bekledikleri kar yağışının gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden İrfan Artık isimli vatandaş, "Günlerdir aralıklı bir kar yağışı vardı. Dün gece başlayan kar yağışı şu an ilçeyi resmen kara gömmüş durumda. Bizde iş yerimizin önünü temizliyoruz. Şu an vatandaşlar yaya olarak işine geliyor, çünkü yollar kapalı ve ekipler açmaya çalışıyor. Şükürler olsun aylardır beklediğimiz kar yağışı nihayet yüzünü gösterdi" dedi.

Belediye ve ilçe özel idaresi ekipleri de kapanan mahalle ve köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüksekova kar altında! Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu | Video 05:24
Yüksekova kar altında! Araçlar kara gömüldü, buz sarkıtları 1 metreyi buldu | Video 02.02.2023 | 10:48
Müge Anlı’nın aradığı Mustafa Yılmaz’ın kaybında cinayet şüphesi! Kayıp damadın kayınpederi gözaltında | Video 05:19
Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi! Kayıp damadın kayınpederi gözaltında | Video 02.02.2023 | 10:42
Piyasa değeri 2 milyon lira olan 78 kilo kaçak zirkonyum elementi ele geçirildi | Video 01:06
Piyasa değeri 2 milyon lira olan 78 kilo kaçak zirkonyum elementi ele geçirildi | Video 02.02.2023 | 10:43
Mersin’de gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi | Video 01:56
Mersin'de gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi | Video 02.02.2023 | 10:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Şubat 2023 Perşembe atv izle! | Video 04:37
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Şubat 2023 Perşembe atv izle! | Video 02.02.2023 | 10:27
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı | Video 00:51
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı | Video 02.02.2023 | 10:12
Tekirdağ’da 150 polisle şafak operasyonu | Video 00:53
Tekirdağ’da 150 polisle şafak operasyonu | Video 02.02.2023 | 10:12
Adana’da kaçakçılık operasyonları: 7 gözaltı | Video 02:50
Adana’da kaçakçılık operasyonları: 7 gözaltı | Video 02.02.2023 | 09:52
İki grubun pazardaki taşlı sopalı kavgası kamerada | Video 00:28
İki grubun pazardaki taşlı sopalı kavgası kamerada | Video 02.02.2023 | 10:12
Gaziosmanpaşa’da motokuryenin yaralandığı kaza kamerada | Video 01:42
Gaziosmanpaşa'da motokuryenin yaralandığı kaza kamerada | Video 02.02.2023 | 09:51
Ataşehir’de vahşi olay! 2 gün önce öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar | Video 03:18
Ataşehir'de vahşi olay! 2 gün önce öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar | Video 02.02.2023 | 09:21
Metrobüste Telefonumu çaldın kavgası kamerada | Video 01:14
Metrobüste "Telefonumu çaldın" kavgası kamerada | Video 02.02.2023 | 09:18
Edirne’de otomobil, park halindeki 2 TIR’a çarptı: 2 yaralı | Video 02:36
Edirne'de otomobil, park halindeki 2 TIR'a çarptı: 2 yaralı | Video 02.02.2023 | 08:30
Malatya’da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi | Video 03:08
Malatya’da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi | Video 02.02.2023 | 08:30
Otobüsün camına çarpan şahini duyarlı sürücü böyle kurtardı | Video 01:55
Otobüsün camına çarpan şahini duyarlı sürücü böyle kurtardı | Video 02.02.2023 | 00:03
Esra Erol’da inanılmaz iddia: Ağabeyimi annem- babam öldürdü! | Video 34:55
Esra Erol’da inanılmaz iddia: Ağabeyimi annem- babam öldürdü! | Video 01.02.2023 | 18:45
Ordu’da karla mücadele başladı | Video 02:39
Ordu’da karla mücadele başladı | Video 01.02.2023 | 17:52
Bolu Dağı Tüneli’ndeki zincirleme kaza anı kamerada | Video 00:43
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza anı kamerada | Video 01.02.2023 | 15:41
Sulu kar ve dolu yağışı Finike’yi beyaza bürüdü | Video 01:50
Sulu kar ve dolu yağışı Finike'yi beyaza bürüdü | Video 01.02.2023 | 14:38
SON DAKİKA! Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza | Video 01:05
SON DAKİKA! Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza | Video 01.02.2023 | 13:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA