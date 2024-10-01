Video Yaşam Yüksekova’da 10 bin bağ ot kül oldu
Yüksekova’da 10 bin bağ ot kül oldu

Yüksekova’da 10 bin bağ ot kül oldu

01.10.2024 | 09:16

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde çıkan yangında 10 bin bağ ot kül oldu.

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