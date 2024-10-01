Yüksekova’da 10 bin bağ ot kül oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde çıkan yangında 10 bin bağ ot kül oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Tüfekle ateş açıp sosyal medyada paylaşınca yakalanması kısa sürdü 01.10.2024 | 10:06
01:07
00:43
Yüksekova’da 10 bin bağ ot kül oldu 01.10.2024 | 09:16
00:56
İzmir'de 'çay kaşığı' ile otomobil çalan hırsız kamerada 01.10.2024 | 09:15
02:38
Antalya’da 3 ayrı noktada çıkan hortumlar kamerada 01.10.2024 | 09:01
02:14
Erzincan’da çakan şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı 01.10.2024 | 09:00
01:18
01:26
Sarıkamış'ta yiyecek arayan boz ayılar sokaklara indi 01.10.2024 | 08:59
00:53
00:36
Sünnet düğününde drift pahalıya patladı | Video 30.09.2024 | 16:15
09:48
Tiktok fenomeni Hülya Mizgin sokak ortasında tartışma çıkardı | Video 30.09.2024 | 13:12
00:34
01:04
Bakan Yerlikaya: “Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz” | Video 30.09.2024 | 12:26
01:24
02:32
Yakını direksiyon sınavında kaldı, bıçakla eğitmene saldırdı | Video 30.09.2024 | 10:44
00:23
Polislerin ceza yazmasına sinirlendi, aracını parçaladı | Video 30.09.2024 | 10:29
01:03
Karayoluna inen ayı böyle görüntülendi | Video 30.09.2024 | 10:29
02:31
Tekirdağ'da yıldırım düşme anı kamerada: Geceyi gündüze çevirdi | Video 30.09.2024 | 10:26
01:06
Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 30.09.2024 | 10:26