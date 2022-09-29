Video Yaşam Yüksekova'da Ay hayran bıraktı | Video
Yüksekova'da Ay hayran bıraktı | Video

Yüksekova'da Ay hayran bıraktı | Video

29.09.2022 | 23:45

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ay'ın hilal şeklindeki görünümü hayran bıraktı.

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