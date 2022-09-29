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OTOMATİK OYNAT
02:52
Yüksekova'da Ay hayran bıraktı | Video 29.09.2022 | 23:45
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Tayland'da 500 yıllık tapınakta çökme | Video 29.09.2022 | 22:00
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İzmir’de trafik magandaları, makas attıkları anları böyle kayda aldı | Video 29.09.2022 | 16:50
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Konya'da uyuşturucu operasyonu: Stepneden 5 kilo metamfetamin çıktı | Video 29.09.2022 | 16:19
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Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 29.09.2022 | 16:16
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Sinop Erfelek Şelaleleri'nde ağaç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı | Video 29.09.2022 | 16:06
02:11
Avrupa otoyolunda feci kaza: 2 yaralı | Video 29.09.2022 | 16:05
02:36
Sahte içkileri piyasaya süremeden yakalandılar | Video 29.09.2022 | 15:06
02:46
Arazi kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi | Video 29.09.2022 | 14:44
02:36
Şüphe üzerine durdurulan minibüste 12 kilo esrar ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 14:44
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Ardahan depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 29.09.2022 | 15:22
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Ters yöne giren otomobil, otobüsle çarpıştı; kaza anı kamerada | Video 29.09.2022 | 14:23
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Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.09.2022 | 12:20
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Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video 29.09.2022 | 12:08
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Eyüpsultan'da market rafında ruhsatsız silah ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 12:22
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ay'ın hilal şeklindeki görünümü hayran bıraktı.