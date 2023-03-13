Yüksekova’da baharın müjdeleyicisi kardelenler çiçek açtı | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde baharın habercisi olan kardelenler çiçek açtı.
Yüksekova'nın bereketli topraklarının her bitkiyi bünyesinde barındırdığını ifade eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Bugün bölgemizin en güzel köşelerinden birindeyiz. Kardelenlerin gün yüzüne çaktığını görüyoruz. Bilindiği gibi mart ve nisan aylarımız bahar müjdeleyicisidir. Bu ay ve nisan ayı kardelenlerin ayıdır. Bu da ovamızın ne kadar güzel ve bereketli olduğunu gösteriyor" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
03:02
Bursa’da seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı | Video 13.03.2023 | 09:34
01:10
Bölgede art arda depremler! Malatya ve Hatay sallandı | Video 13.03.2023 | 09:33
04:41
00:36
Hem imalat hem satış yapıyorlardı… Silahlarla yakalandılar | Video 13.03.2023 | 09:34
03:59
Osmaniye’de aileler konteyner kente yerleşmeye başladı | Video 13.03.2023 | 09:28
03:18
Evlerin yakınında bulunan yol depremde çöktü | Video 13.03.2023 | 09:27
04:58
Yüksekova’da baharın müjdeleyicisi kardelenler çiçek açtı | Video 13.03.2023 | 09:05
03:39
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı | Video 13.03.2023 | 09:04
03:49
Depremden etkilenen 3 ilde eğitim öğretim yeniden başladı | Video 13.03.2023 | 09:12
00:40
İstanbul, İzmir ve Bursa’da MLKP’ye operasyon: 11 gözaltı | Video 13.03.2023 | 09:04
02:31
Diyarbakır’da trafik uygulaması: 8 bin 128 lira ceza kesildi | Video 13.03.2023 | 08:39
02:04
Etiler’de lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı | Video 13.03.2023 | 08:39
01:19
Tartıştığı şahsı kurşun yağmuruna tuttu, bacağından yaralayıp kaçtı | Video 13.03.2023 | 08:39
01:10
Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 13.03.2023 | 08:39
02:15
Ümraniye’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 12.03.2023 | 21:59
02:40
02:55
Kontrolden çıkan otomobil önce dubalara ardından iş yerine çarptı | Video 12.03.2023 | 14:57
00:14
01:11
Apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli kamerada | Video 12.03.2023 | 12:47