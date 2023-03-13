Yüksekova’da baharın müjdeleyicisi kardelenler çiçek açtı | Video

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı Köyü'nün yakınlarında bulunan ovada beyaz örtü şeklinde yeşeren beyaz kardelenler görenleri kendine hayran bırakıyor. Kış mevsimin sona erdiğini simgeleyen baharın müjdeleyicisi olan kardelenler, Yüksekova ilçesinde sert geçen kış mevsimin ardında kendilerini gösterdi. Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen kardelenlerin etrafını çeviren karlı karlar ise ayrı bir güzellik katıyor.Yüksekova'nın bereketli topraklarının her bitkiyi bünyesinde barındırdığını ifade eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Bugün bölgemizin en güzel köşelerinden birindeyiz. Kardelenlerin gün yüzüne çaktığını görüyoruz. Bilindiği gibi mart ve nisan aylarımız bahar müjdeleyicisidir. Bu ay ve nisan ayı kardelenlerin ayıdır. Bu da ovamızın ne kadar güzel ve bereketli olduğunu gösteriyor" dedi.