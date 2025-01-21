Yüksekova'da başıboş köpeklerin öğrencilere saldırı anı böyle görüntülendi | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz hafta okul döneminde öğrencilere saldıran sürü halindeki köpekler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta ilçede okul döneminde yaşandı. Güngör Mahallesi'nde öğrencilerin bir arazide yürüdükleri sırada önlerine sürü halinde başıboş köpekler çıktı. Köpeklerin kendilerine doğru geldiğini gören öğrenciler panikle sağa sola giderken, o anları ise bir vatandaş saniye saniye kayıt altına aldı.
Yaşanan olay üzerine karne gününden bir gün sonra, Yeni Mahalle'deki 7. sınıf öğrencisi Eslem Teker'in başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilçede üzüntü ve korku hakim olmaya başladı.
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