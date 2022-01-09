Yüksekova'da besicilerin 'kurt' mesaisi | Video

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde besiciler bir yandan kar ve dondurucu soğuklarla mücadele ederken bir yandan da kurt sürülerine karşı hayvanları için nöbet tutuyorlar. Bu yıl soğuk havanın yanı sıra ilçede sisin de çok fazla etkili olduğunu belirten İlçeye bağlı Kadıköy'de besicilikle uğraşan Gökhan Kaplan, köye inen kurt sürüleri korkusundan hayvanları için sürekli nöbet tuttuklarını ve kurtlarla mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.
Yaklaşık 2 bin rakımlı Yüksekova İlçesi'nde kar yağışıyla birlikte besicilerin zorlu uzun kış mesaisi de başladı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 20 derece olduğu ilçede besicilik yapanlar yazın topladıkları otlarla hayvanlarını besliyor. Bu yıl kar ve soğuk havanın yanı sıra ilçede sisli havalarda yoğun olarak yaşanıyor. İlçeye bağlı köylerde besicilik yapanlar zorlu kış şartlarının yanı sıra bir de sisli havalarda köylere kadar inen kurtlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. İlçeye bağlı Kadıköy'de yaşayanlar yoğun sis nedeniyle kurt sürülerinin köylerine daha fazla geldiğini köylerine 3 gün önce gelen kurt sürülerinin 2 küçükbaş hayvanı telef ettiğini söyledi.
Köyde hayvancılıkla uğraşan Gökhan Kaplan, köyde kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirterek, Bölgede kış mevsimi biz besiciler için çok zor oluyor. Geçmiş yıllara nazaran fazla bir kar yağmadı ama aşırı soğuklar var. Geceleri hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Burada 6 ay kışı yaşıyoruz. Bu yıl sis de çok etkili ve bu nedenle kurt sürüleri köylere kadar geliyor. Biz de bu korku yüzünden nöbet tutmak zorunda kalıyoruz dedi.