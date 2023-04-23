Yüksekova'da bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı | Video
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aylık ömürleri olan ve bölgenin simgesiyle anılan ters laleler çiçek açtı.
Bir aylık ömürleri olduğunu belirten Hamdi Çavlı isimli vatandaş, "Bölgemizin simgesi olan her zaman olduğu gibi özel yerde yetişiyor. Genellikle mezarlık ve dağ yamaçlarında oluyor. Toplam bir aylık ömre sahiptir. Bu güllere kimsenin kesinlikle zarar vermemesini istiyoruz. Bizde mezarlığa geldik ölmüşlerimizi ziyaret ettik. Allah hepsine rahmet eylesin. Ve bununla beraber yakında olsa da ters lalelerimizi de gördük. Özellikle Avrupa ülkelerinde bunları görmek için geliyorlar. Bu özel ve kısa ömürlü çiçeklere zarar vermeyelim. Aslında bu güzelliği görmek için herkes gelip yakında bakabilir'' dedi.
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