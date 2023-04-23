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Yüksekova'da bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı | Video

Yüksekova'da bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı | Video

23.04.2023 | 14:16

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aylık ömürleri olan ve bölgenin simgesiyle anılan ters laleler çiçek açtı.

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Yüksekova, Hakkari ve Van'da yetişen ters laleler, havaların ısınmasıyla birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı. İlçenin Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle Ramazan bayramı nedeniyle mezarlığa giden vatandaşlar, vefat edenlerinin kabirlerini ziyaret ederken, mezarlık içinde çiçek açan ters lalenin güzelliklerini de fotoğraflamayıda ihmal etmiyorlar.

Bir aylık ömürleri olduğunu belirten Hamdi Çavlı isimli vatandaş, "Bölgemizin simgesi olan her zaman olduğu gibi özel yerde yetişiyor. Genellikle mezarlık ve dağ yamaçlarında oluyor. Toplam bir aylık ömre sahiptir. Bu güllere kimsenin kesinlikle zarar vermemesini istiyoruz. Bizde mezarlığa geldik ölmüşlerimizi ziyaret ettik. Allah hepsine rahmet eylesin. Ve bununla beraber yakında olsa da ters lalelerimizi de gördük. Özellikle Avrupa ülkelerinde bunları görmek için geliyorlar. Bu özel ve kısa ömürlü çiçeklere zarar vermeyelim. Aslında bu güzelliği görmek için herkes gelip yakında bakabilir'' dedi.

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