Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı | Video

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışının ardından buzlanan yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.
Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Yüksekova'nın Esenyurt Mahallesi'ndeki ara sokaklardaki buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler, zor anlar yaşadı. Sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti. Rampaları çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerek kaydı.