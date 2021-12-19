Video Yaşam Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı | Video
Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı | Video

Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı | Video

19.12.2021 | 11:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Öğrencilerini kırmadı, sınıfta harmandalı oynadı | Video 01:18
Öğrencilerini kırmadı, sınıfta harmandalı oynadı | Video 19.12.2021 | 12:00
İstanbul’da yağmurdan sonra gökkuşağı sürprizi | Video 00:38
İstanbul'da yağmurdan sonra gökkuşağı sürprizi | Video 19.12.2021 | 11:45
Kuryeler kullanarak satış yapıyordu... Zehirlerle suçüstü yakalandı! | Video 00:55
Kuryeler kullanarak satış yapıyordu... Zehirlerle suçüstü yakalandı! | Video 19.12.2021 | 11:35
Kırıkkale’de sobadan sızan gaz 2’si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti | Video 01:40
Kırıkkale'de sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti | Video 19.12.2021 | 11:27
2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret’e tepki yağdı: Annesini oturttuğu eve bak! Hayırsız evlat! | Video 00:44
2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı: "Annesini oturttuğu eve bak! Hayırsız evlat!" | Video 19.12.2021 | 11:28
Trabzon’da kar güzelliği | Video 03:15
Trabzon'da kar güzelliği | Video 19.12.2021 | 11:15
Lokantadan geldim dedi, hem tabakları hem de parayı alarak kayıplara karıştı | Video 01:49
"Lokantadan geldim" dedi, hem tabakları hem de parayı alarak kayıplara karıştı | Video 19.12.2021 | 11:17
Yüksekova’da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı | Video 02:43
Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı | Video 19.12.2021 | 11:00
Didim’de alkollü şahıs doktora kafa atıp kaşını yardı! Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 01:57
Didim'de alkollü şahıs doktora kafa atıp kaşını yardı! Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 19.12.2021 | 11:00
Elazığ’da sürücü tehlikeye aldırış etmedi! | Video 00:16
Elazığ'da sürücü tehlikeye aldırış etmedi! | Video 19.12.2021 | 10:59
Muş’ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü | Video 05:48
Muş’ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü | Video 19.12.2021 | 10:35
Gezgin genç mahsur kaldığı kayalıktan kurtarıldı | Video 01:23
Gezgin genç mahsur kaldığı kayalıktan kurtarıldı | Video 19.12.2021 | 10:19
Adana’da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:36
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 19.12.2021 | 10:14
İstanbul Beyoğlu’nda dehşet anları kamerada... Otomobille geçerken böyle kurşun yağdırdılar! | Video 01:30
İstanbul Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada... Otomobille geçerken böyle kurşun yağdırdılar! | Video 19.12.2021 | 10:03
Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı | Video 03:31
Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı | Video 19.12.2021 | 09:57
Hakim ve oğluna ölüm tehdidi! İşyerine helva gönderdi, Şimdiden yiyin, sonra fırsatınız olmayabilir dedi | Video 01:37
Hakim ve oğluna ölüm tehdidi! İşyerine "helva" gönderdi, "Şimdiden yiyin, sonra fırsatınız olmayabilir" dedi | Video 19.12.2021 | 10:00
Kadıköy’de köpeğin kovaladığı motokurye kaza yaptı | Video 02:40
Kadıköy'de köpeğin kovaladığı motokurye kaza yaptı | Video 19.12.2021 | 09:44
Çok acemiyim yazısıyla İstanbul caddelerinde dolaşıyordu, kaza yaptı 03:50
"Çok acemiyim" yazısıyla İstanbul caddelerinde dolaşıyordu, kaza yaptı 19.12.2021 | 09:34
Servis ile otobüs şoförü arasında yol verme kavgası kamerada | Video 00:47
Servis ile otobüs şoförü arasında yol verme kavgası kamerada | Video 19.12.2021 | 09:42
İzmir’de şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçlar kökünden söküldü | Video 00:53
İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçlar kökünden söküldü | Video 19.12.2021 | 09:12

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışının ardından buzlanan yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Yüksekova'nın Esenyurt Mahallesi'ndeki ara sokaklardaki buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler, zor anlar yaşadı. Sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti. Rampaları çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerek kaydı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA