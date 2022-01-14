Yüksekova’da çığ düştü, 3 kişi yaralandı | Video

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde çığ düştü, çığ altında kalan 3 kişi köylüler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyüne su hattındaki arızayı gidermek için giden İsmet Durna, Tekin Tarla ve Nihat Arslan isimli vatandaş çığ altında kaldı.
Çığ altında kalan 3 kişi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kısa sürede çıkarıldı. Kar yığınlarının az olması büyük bir faciayı önlerken, çığ altında kalan 3 kişi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.