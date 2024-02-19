Yüksekova’da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı

Hakkâri’nin Yüksekova Devlet Hastanesinde görev yapan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Köksal tarafından bir ilke imza atılarak, ilk defa parmak rekonstrüksiyon ameliyatı yapıldı.