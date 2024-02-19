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Yüksekova’da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı

Yüksekova’da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı

19.02.2024 | 18:06

Hakkâri’nin Yüksekova Devlet Hastanesinde görev yapan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Köksal tarafından bir ilke imza atılarak, ilk defa parmak rekonstrüksiyon ameliyatı yapıldı.

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