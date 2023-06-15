Yüksekova’da Esendere-1 Operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Esendere-1 Operasyonu’nda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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