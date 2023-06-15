Yüksekova’da Esendere-1 Operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı | Video 15.06.2023 | 15:44 Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Esendere-1 Operasyonu’nda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde 'Esendere-1 Operasyonu' çerçevesinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Çok sayıda kamu görevlisinin de bulunduğu organize suç şebekesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.