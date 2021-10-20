Yüksekova'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.
İlçede günlerdir soğuk hava etkisini sürerken, etkili olan sis ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar sis altında kalan Yüksekova manzarası karşında hayran kaldılar. İlçede görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, manzarası ise mest etti.
İşe giderken manzara karşısında hayran kaldığını belirten Sönmez Tuna, ''Her zaman ki gibi sabah işe gidecektik, harika bir manzara karşısındayız. Şu an işe bile gitmek istemiyorum. Keşke şu an herkes bu manzarayı görse. Sadece minare başı gözüküyor. Başka bir şey yok sis resmen Yüksekova'yı kaplamış şekilde'' dedi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İpekyolu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yetkililer ise sürücüleri hız konusunda uyardı.