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OTOMATİK OYNAT
00:47
Hatay Kırıkhan'da evlerden eşya çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı 17.01.2022 | 15:41
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Bağcılar'da düğün magandaları havaya böyle ateş açtı | Video 17.01.2022 | 09:52
01:48
Şırnak’ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı | Video 17.01.2022 | 15:55
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Şanlıurfa’da hafriyat kamyonu alev alev yandı | Video 17.01.2022 | 15:53
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İzmir'de bit pazarında yangın paniği | Video 17.01.2022 | 15:01
03:03
Yüksekova'da evler kara gömüldü | Video 17.01.2022 | 15:13
03:54
Tarihi konak alevlere teslim oldu | Video 17.01.2022 | 15:12
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Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi | Video 17.01.2022 | 15:13
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Denizli'de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada 17.01.2022 | 14:59
01:21
SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvayda yangın paniği | Video 17.01.2022 | 14:32
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Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor 17.01.2022 | 14:12
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İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada 17.01.2022 | 13:36
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Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku | Video 17.01.2022 | 13:04
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler kara gömüldü.