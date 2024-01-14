Video Yaşam Yüksekova'da faciadan dönüldü: Dağdan düşen kaya parçaları kamerada
Yüksekova'da faciadan dönüldü: Dağdan düşen kaya parçaları kamerada

Yüksekova'da faciadan dönüldü: Dağdan düşen kaya parçaları kamerada

14.01.2024 | 19:46

Hakkari’nin Yüksekova-Van karayolunda bulunan Yeniköprüde yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan kaya parçaları karayoluna inmesi saniye saniye kameralara yansırken, şans eseri kimsenin yoldan geçmemesi faciadan dönüldü.

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