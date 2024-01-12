Video Yaşam Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü | Video
Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü | Video

Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü | Video

12.01.2024 | 08:38

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, ilçede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

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Meteorolojinin uyarılarından sonra ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Araçlar kar içinde kaldı. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli karayolunda tipiden dolayı sürücülerin de ilerlemekte zorlandığı öğrenildi. Kar yağışına en çok sevinen gençler ise kendilerini dışarıya atarak kartopu oynayıp kardan adam yaparken, o anı fotoğrafladılar.

Kar yağışına sevinen Ferit Fırat isimli genç, "Zaten son zamanlar öyle bir kar yağışı olmuyordu. Ama iki gündür aralıklı kar yağışı etkisini sürdürüyor. Arkadaşlarla bu fırsatı kaçırmamak için dışarıya çıktık ve o güzel manzarayı fotoğrafladık" dedi.

Öte yandan, Yüksekova Karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Okullar 1 gün tatil edildi
Yoğun kar yağışından dolayı, Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtti.

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