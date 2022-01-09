Yüksekova’da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti | Video

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi geçen kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.
İlçe merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan yollarda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti. Kapalı yolların açılması için Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise adeta tünelleri andırdı. Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektiriyor.