Yüksekova'da koca engerek yılanı görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde koca engerek yılanı görüntülendi. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyü yakınlarında köylüler koca engerek yılanını cep telefonu ile böyle görüntüledi...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Yüksekova'da koca engerek yılanı görüntülendi 24.08.2024 | 12:07
01:19
01:06
İstanbul Beyoğlu'nda kiliseden haç hırsızlığı kamerada! 24.08.2024 | 11:10
00:34
Otomobildeki bavulda 19 kilo 150 gram esrar çıktı | Video 24.08.2024 | 10:39
00:42
Ağaç budarken akıma kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 24.08.2024 | 10:39
00:40
Tekirdağ'da koca dehşeti! Karısını döverek öldürdü | Video 24.08.2024 | 10:34
01:47
Karadeniz'de palamut bereketi 24.08.2024 | 10:25
01:20
01:09
Evinden çıktı, silahla vuruldu! O anlar kameraya yansıdı | Video 24.08.2024 | 09:16
01:20
03:00
03:16
Küçükçekmece'de taksi durağına silahlı saldırı 24.08.2024 | 10:23
03:16
Kocaeli'de motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 24.08.2024 | 10:13
00:29
Metrobüsteki yumruklu yer verme kavgası kamerada! 24.08.2024 | 10:09
00:15
Bir kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar 24.08.2024 | 10:00
01:13
03:52
01:09
Adana'da silahlı saldırı kamerada... Evinden çıkarken vuruldu... 24.08.2024 | 09:04
00:42
02:54
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı | Video 24.08.2024 | 08:43