Yüksekova’da korkutan yangın! | Video

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil Çoğaç'a ait odunlukta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Polis ekipleri olumsuz bir durum yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.