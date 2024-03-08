Video Yaşam Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı
Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı

Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı

07.03.2024 | 23:56

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

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