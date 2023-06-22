Yüksekova’da mest eden "hilal" görüntüsü | Video
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan hilal kendine hayran bıraktı.
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