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OTOMATİK OYNAT
05:33
Yüksekova’da mest eden 'yarım ay' manzarası | Video 29.12.2022 | 00:38
00:24
Ankara’da trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 29.12.2022 | 00:16
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Çocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 28.12.2022 | 15:48
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Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı | Video 28.12.2022 | 15:37
03:41
İstanbul’da fuhuş şebekesine operasyon kamerada | Video 28.12.2022 | 15:26
00:09
00:57
Ataşehir’de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yol kesti | Video 28.12.2022 | 12:52
04:38
Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:20
00:25
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:35
01:40
Esnaf dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı | Video 28.12.2022 | 14:17
10:16
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Baba oğul taksiciye dehşeti yaşattı! Tekme tokat böyle dövdüler | Video 28.12.2022 | 11:56
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Telefon henüz yaygınlaşmadığı günlerde Türkiye... | Video 28.12.2022 | 11:53
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Bilecik'te iki otomobilin çarpışma anı kamerada 28.12.2022 | 11:48
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 28.12.2022 | 11:05
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki yarım ay, kartpostallık görüntüsü ile hayran bıraktı.