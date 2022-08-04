Yüksekova'da ölmek üzere olan çok sayıda köpek kurtarıldı | Video

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çöplük mevkiinde ölmek üzere olan çok sayıda sokak köpeği, Yüksekova Belediyesi ekipleri ve hayvan severler tarafından kurtarıldı.
HAYTAP gönüllüsü ve Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, hayvanları toplamaya çalıştıklarını belirterek, "Hayvanları barınağı götüreceğiz. Bu süreçte tedavisi olan canlar oluyor, onları imkânlarımız yettiği kadarıyla tedavi edeceğiz. Bugün hayvan severler ile bir çalışma yürüttük. Çöplükteki popülasyonu bitirmek için uğraşıyoruz. Tabi bu son olmayacak, çünkü vatandaşlarımız kısırlaştırılmamış köpekleri sürekli getirip buralara bırakıyorlar ve üreme oluyor. Biz elimizden geldikçe buna izin vermeyeceğiz. Bunun çözümü kısırlaştırıp sahiplendirmek ya da doğal yaşam alanlarına bırakmaktır. Bugüne kadar bekletmemizin sebebi bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde bakım onarım çalışmamız vardı. Bunu bugün bir tık aşmış durumdayız ve canlarımızı buradan alıp tedavilerini yerine getirip bırakacağız. Burada bize yardımcı olan gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.