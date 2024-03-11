Yüksekova’da sahur vakti 3,1 büyüklüğünde deprem | Video
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahur vakitlerinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
Duraklayan araca çarpıp devrildi: O anlar kamerada | Video 11.03.2024 | 08:40
02:24
Samsun'da 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kamerada | Video 11.03.2024 | 09:57
01:11
Yüksekova’da sahur vakti 3,1 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2024 | 08:40
04:26
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu! 10.03.2024 | 23:22
01:45
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Milyoner’de yarışmacı risk aldı! 10.03.2024 | 22:35
02:53
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Milyoner’de yarışmacı risk aldı! 10.03.2024 | 22:02
03:36
01:34
Osmangazi Meydanı'nda Semicenk rüzgarı esti | Video 10.03.2024 | 14:46
00:17
Mardin'de yolcu otobüsü bir evin bahçesine girdi | Video 10.03.2024 | 14:41
00:25
Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü | Video 10.03.2024 | 14:55
02:14
Alanya’da denize girmek isteyen vatandaşa balon balığı sürprizi | Video 10.03.2024 | 14:41
02:00
00:40
1 ay önce evlenen Gülnihal'ı hayattan koparan kaza kamerada | Video 10.03.2024 | 12:40
02:39
Turistik Kara Elmas Ekspresi tanıtım turu tamamladı | Video 10.03.2024 | 12:39
04:01
05:47
Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı | Video 10.03.2024 | 12:38
01:43
İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı | Video 10.03.2024 | 11:04
05:03
Baraj suları çekilince hatıraları için evlerine patika yol yaptılar | Video 10.03.2024 | 11:04
04:31
Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcuyu soydular | Video 10.03.2024 | 11:04
01:33
Karaman'da şaka gibi olay: Doğum gününde 2 kez araç çarptı | Video 10.03.2024 | 11:04