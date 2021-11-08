Video Yaşam Yüksekova’da yarım ay mest etti | Video
Yüksekova’da yarım ay mest etti | Video

Yüksekova’da yarım ay mest etti | Video

08.11.2021 | 22:14

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görünen hilal şeklindeki ay izleyenleri mest etti.

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