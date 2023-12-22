Yüksekova'da yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü | Video 22.12.2023 | 09:17 Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteorolojinin uyarılarından sonra yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri ise yol temizleme çalışmalarına başladı.Yoğun kar yağışının olduğu ilçede görüş mesafesi ise yer yer düştü.