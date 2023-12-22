Video Yaşam Yüksekova'da yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü | Video
Yüksekova'da yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü | Video

Yüksekova'da yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü | Video

22.12.2023 | 09:17

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

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Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteorolojinin uyarılarından sonra yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri ise yol temizleme çalışmalarına başladı.
Yoğun kar yağışının olduğu ilçede görüş mesafesi ise yer yer düştü.
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