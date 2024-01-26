Yüksekova’da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi | Video
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, bugün yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi.
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