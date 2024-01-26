Yüksekova’da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi | Video 26.01.2024 | 12:39 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, bugün yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilirken, bölgede ise yoğun kar yağışı devam ediyor.